Ci sono anche Radio Dolomiti e l'Adige alla Notte di Fiaba che torna da oggi al 1° settembre. Per salutare la fine dell’estate, Riva del Garda diviene il regno della fantasia e verrà trasformata quest’anno in un’isola della Malesia dedicata a Sandokan e ai pirati, fra atmosfere orientali e i suoni della giungla. Ci saranno attività per tutte le età.



Avventure, misteri e gli immancabili fuochi d’artificio, quest’anno domenica 1° settembre. Il programma completo è su www.nottedifiaba.it.

Radio Dolomiti per questo appuntamento ha creato una serie di eventi: oggi grande successo per la casetta in Viale Roma (porta S. Michele) dove è andato in scena «Radio Fiaba»: animazione, gadget con Francesca e Michelangelo; in questo mopmento e fino alle 21 c'è da ballare con dj Set Radio Dolomiti in Viale Roma con Nicola Belli.

Domani 30 agosto in Viale Roma (porta S. Michele) Radio Fiaba: animazione, gadget e collegamenti con Francesca e Michelangelo dalle 17 alle 19; sculture di palloncini con Riccobello dalle 17 alle 19 (Enrico Santini).



Sabato 31 agosto in Viale Roma (porta S. Michele) Radio Fiaba: animazione, gadget e collegamenti con Francesca e Michelangelo dalle 17 alle 19; in Piazza Cavour dalle 22 all’una «Piazza Cavour Happy Days» Dj set musica anni ’70 e ‘80 con Radio Dolomiti. Il 1° settembre in Viale Roma (porta S. Michele) Radio Fiaba: animazione, gadget e collegamenti con Francesca e Laura dalle ore 17 alle 19.