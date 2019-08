Le rotatorie ogni tanto riservano qualche brutta sorpresa e quella di viale Santa Caterina ad Arco, che in zona tutti chiamano «del Poli», non fa eccezione, vista la mole di traffico che deve sopportare.

Ieri attorno alle 18.45 l'ultimo incidente in ordine di tempo, che ha visto coinvolto un motociclista di 34 anni, trentino - A.G. le sue iniziali - e un automobilista che stava affrontando la rotonda a bordo di una Audi A4 station wagon. Per cause in via di accertamento moto e auto si sono scontrate e il centauro è volato a terra procurandosi diversi traumi e contusioni.

È però rimasto cosciente ed è stato poco dopo soccorso da due ambulanze del «118». L'uomo è stato trasportato in pronto soccorso ad Arco e le sue condizioni non sono gravi. Sul posto la Polizia locale, che ricostruirà l'esatta dinamica, e i vigili del fuoco di Arco accorsi con tre mezzi e sei uomini per i soccorsi e la manutenzione stradale.