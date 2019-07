Per la realizzazione della pista ciclabile del lago di Garda, entro la fine dell’anno è previsto l’avvio degli appalti per oltre 7 milioni di euro dei 9 finanziati nei tre cantieri di competenza trentina. Lo ha detto il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti.

«I lavori per la realizzazione della pista ciclabile del lago di Garda non sono fermi, ma al contrario continuano nel rispetto degli impegni assunti dalla Provincia autonoma di Trento sia per quanto riguarda i costi preventivati che le tempistiche di realizzazione», ha sottolineato Fugatti, rispondendo così alle critiche di parte lombarda, che hanno più volte stigmatizzato il danno di una pista ciclabile «monca» che oltre il confine trentino non prosegue.

«Entro fine anno - ha aggiunto - è previsto il completamento della progettazione esecutiva o che sarà appaltato almeno il 30% dello sviluppo della Ciclovia del Garda lungo la sponda ovest in territorio trentino. Contemporaneamente è stato avviato il progetto di fattibilità tecnica ed economica della Ciclovia sulle due sponde trentine che, sempre secondo gli accordi, dovrà essere presentato al ministero entro il 2020».