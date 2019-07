La «linea dura» è scattata ieri poco dopo le 18. Gli agenti della Polizia Locale hanno atteso al varco in uscita i turisti che per tutto il giorno (e non solo ieri) hanno usufruito del parcheggio gratuito all’ex Cattoi, elevando numerose contravvenzioni tra lo stupore degli stessi ospiti.



Stupore peraltro discutibile visto e considerato che l’unico accesso alla zona, e quindi anche all’area destinata a parcheggio dalla proprietà, non è consentito a tutti indiscriminatamente ma solo ai pochissimi residenti. E in fin dei conti la segnaletica stradale è universale. Se la si vuole leggere...