Cosa ci facesse mamma anatra con i suoi anatroccoli dalle parti di San Nazzaro non è chiaro. Di solito non si allontanano così tanto dal lago o dai corsi d’acqua principali.



Fatto sta che la famigliola a spasso accanto alla statale Riva-Arco è stata individuata da due agenti della Polizia locale, Giuseppe Ravanelli (il popolare «Zispo» rivano che molti in città conoscono) e la collega Valentina Melani.



Vedendo vagare la comitiva di pennuti hanno pensato di recuperarli, metterli in sicurezza lontano da auto e biciclette della ciclabile, e liberarli in un posto più consono. Così li hanno dovuti inseguire e catturare uno per uno, mamma anatra compresa.



Poi il trasferimento al parco del Brolio dove sono stati liberati a due passi dal lago e sotto lo sguardo incuriosito di residenti e turisti, tutti intenti a scattare foto (come questa che ci è stata mandata da un rivano).