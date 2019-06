Tre persone sono rimaste ferite, per fortuna in maniera non grave, in un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di oggi ad Arco.



Lo scontro tra due auto è avvenuto nei pressi del ponte sul Sarca: all’origine dell’incidente ci sarebbe stata una mancata precedenza, ma la dinamica è al vaglio dei carabinieri, giunti sul posto insieme a tre ambulanze che hanno trasportato i feriti all’ospedale di Arco.



Disagi al traffico: il ponte è rimasto chiuso al traffico durante le operazioni di soccorso e i rilievi da parte dei carabinieri.