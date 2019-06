Schianto mortale questa mattina poco dopo le ore 8 fra Loppio e Nago Torbole, alle curve poco prima di passo San Giovanni: è morto un motociclista, che si è schiantato frontalmente con un minivan che proveniva in senso opposto.

Sul posto si sono recati immediatamente gli uomini della Polizia Stradale, con i soccorsi, due ambulanze e l'elicottero dei Vigili del Fuoco di Trento con equipe sanitaria, coordinati da Centrale Unica di Emergenza 112. Decisivo l'intervento dei Vigili del Fuoco volontari, che hanno allestito un punto di primo soccorso sul posto. Inutili purtroppo i tentativi di rianimare il centauro, un italiano di circa 50 anni che faceva parte di una comitiva di motociclisti diretti dal Garda verso Rovereto.

Lo scontro è stato violentissimo, e purtroppo l'uomo è deceduto sul posto. Si tratta della settima vittima in Trentino in 15 giorni con la moto, mentre un altro decesso si è registrato ieri pomeriggio in Alto Adige.

Lo scontro ha paralizzato il traffico, con code di 8 chilometri fra l'A22 Rovereto Sud e Loppio.

LA CODA DA ROVERETO A LOPPIO