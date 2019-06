Incidente mortale pochi minuti fa sopra Riva del Garda: un ciclista con la sua mountain-bike ha perso il controllo del mezzo mentre scendeva con un amico dal sentiero Sat di Pregasina, a Bocca Larici.

L'uomo, un cinquantenne bresciano, è letteralmente volato dal sentiero compiendo un balzo di oltre cinque metri per schiantarsi sulle rocce sottostanti: è morto sul colpo per le gravissime ferite. Sul posto sono intervenuti uomini del Soccorso Alpini di Riva del Garda, portati in quota dall'elicottero dei Vigili del Fuoco di Trento, ma non è stato possibile fare altro che recuperare la salma, che è stata trasferita a valle.

Sotto shock l'amico ciclista che era con lui, che è stato riaccompagnato a valle.

Il sentieri di Bocca Larici è un sentiero Sat ed in teoria è vietato alle mountain-bike, anche se sono decine i ciclisti che lo percorrono, ed è persino segnalato come itinerario "da non perdere" in numerosi siti specializzati di biker sia italiani che tedeschi.