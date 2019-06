Mesi di telefonate, contatti, ricerche sul web, ma alla fine c’erano quasi tutti, tranne proprio chi non poteva e chi, purtroppo, non c’è più. Ma ieri mattina alle 11.30 ben 22 studenti della maturità 1969 sono tornati sulle scale del «Maffei» per rincontrarsi, riscattare la stessa foto fatta cinquant’anni fa in occasione dell’esame e tornare in classe ad ascoltare, oggi come allora, la “lezione” del professor Cesare Guardini.



Lui aveva 24 anni ed era un emozionato insegnante di prima nomina che ebbe la fortuna di incontrare una classe un po’ speciale di diciannovenni e ventenni ormai prossimi all’esame: «Non è che ne sapevo poi molto di quel che dovevo insegnare - ha raccontato ieri salendo in cattedra - mi dissero di iniziare con Alfieri e così feci in quella prima lezione. Ma quel campanello non voleva più suonare e io non sapevo più cosa dire...».



Tra i banchi della III B, ieri mattina, anche l’attuale preside del «Maffei» Antonella Zamboni che ha fatto un gran bel regalo alla classe dei quasi settantenni: ad ognuno una copia della sua pagella di allora, con i nomi degli insegnanti, i voti, le annotazioni. E così i 22 che divennero maturi nel 1969 (giusto qualche giorno prima che l’uomo sbarcasse sulla Luna) ieri si sono alzati in piedi uno per uno, presentandosi (tutti o quasi sono di fatto irriconoscibili rispetto a quella foto di cinquant’anni fa) e raccontando con emozione in poche frasi tutta una vita: gli studi, il lavoro, i figli, i nipotini, le gioie, i dolori, attuali e trascorsi. Tra i banchi anche Gianna, che dopo quell’esame si unì in matrimonio proprio col professor Guardini, entrambi erano ancora giovanissimi.



Ed eccoli i 22 che hanno risposto “presente” all’appello del loro professore: Sara Fioriolli, Edda Amistadi, Francesca De Lutti, Rosalba Boscato, Gianna Vitali, Marisa Riccamboni, Tiziana Calzà, Piera Bertamini, Adriano Gagliardi, Silvano Bassetti, Basilio Baroni, Eros Piffer, Piero Torboli, Lucio Donatini, Ruggero Frizzi, Osvaldo Zecchini, Ivo Baroni, Ernesto Boccafoglio, Bruno Polidoro, Beniamino Bugoloni, Oscar Bertamini, Livio Parisi, Franco Bugna. Non hanno potuto esserci Silvano Ferrari, Carmen Boccagni e Maria Segalla, mentre con emozione sono stati ricordati i compagni che non ci sono più: Roberto Chinatti, Valentino Santoni, Clara Stanchina.



La tecnologia ha anche permesso di scambiare qualche battuta con Salvatore Sabato, indimenticato preside del liceo di allora, in collegamento telefonico da casa (vista l’età).



Poi, sollecitati anche dalla bidella, tutti giù per le scale all’ultima campanella, per raccontarsi qualcosa di più di una vita intera nel pranzo di classe alla «Madonna delle Vittorie». C’è chi ha i figli in Belgio e chi i nipotini a Lisbona, chi sta ancora studiando e chi ha preso la baby-pensione, chi ha fatto il sindaco e chi il dottore, ma anche l’architetto, il bancario, l’ingegnere, la casalinga e l’insegnante. Tutti ora fanno i nonni o vorrebbero farlo. Giusto così.