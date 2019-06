Aveva davvero fretta di nascere il bimbo che ieri mattina ha visto la luce poco dopo le 8 nella sua casa di Riva del Garda. La sua mamma, avendo già partorito altre due volte, ha capito che non ci sarebbe voluto molto prima di conoscere il terzo fratellino ed ha chiesto aiuto alla centrale unica che ha immediatamente inviato sul posto la squadra di Trentino emergenza.



Da Trento, come vuole la procedura in questi casi, è stato chiesto anche all’elicottero di alzarsi in volo. E una volta fatta salire a bordo l’ostetrica, il velivolo con l’equipe al completo si è diretto verso Riva del Garda.



I vigili del fuovo di Riva del Garda, allertati nel frattempo, sono corsi a fare da supporto all’intervento ed hanno accompagnato i sanitari sul posto dove, nel frattempo, il piccolo era nato. Nell’arco di un quarto d’ora da quando la mamma ha chiamato i soccorsi, è nato. Forse la donna non avrebbe avuto il tempo nemmeno di arrivare in ospedale, qualora il punto nascite di Arco fosse stato ancora aperto. In ogni caso è filato tutto liscio, con il rassicurante aiuto degli operatori di Trentino emergenza arrivati con l’ambulanza e felici di affidare ai professionisti dell’elisoccorso mamma e bambino in buona salute.



Entrambi sono stati portati in elicottero all’ospedale Santa Chiara di Trento per i normali controlli post-parto.