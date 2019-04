È Petra Mayr , 48 anni, dell'Active&Family Hotel Gioiosa di Varone, la nuova presidente dell'Asat Alto Garda e Ledro che nei giorni scorsi ha celebrato la sua assemblea elettiva e ieri sera ha riunito per la prima volta il nuovo direttivo per procedere alla distribuzione delle cariche interne. Già rappresentante Asat nel cda di «Garda Trentino spa», sul nome di Petra Mayr c'è stata una larga convergenza da parte del nuovo direttivo che ha proceduto in contemporanea alla nomina di Egon Tretter (49 anni, del Garda Sporting Club Hotel di Riva, nella foto a sinistra assieme alla neo presidente Petra Mayr) alla carica di vicepresidente sezionale. Nella stessa riunione di ieri sera sono stati nominati delegati provinciali la stessa neo presidente Mayr, Alberto Bertolini, Francesca Spagnolli e per il settore extralberghiero il giovane Federico Amistadi. Monica Moretti si dedicherà al «Distretto Famiglia» mentre il comparto «scuola» verrà seguito da Paolo Negri e Simone Nodari.

Elisa Mazzalai sarà invece la delegata di zona all'interno dell'associazione giovani albergatori mentre la presidente uscente Elisa Ressegotti, nominata revisore dei conti in apertura di seduta, avrà un ruolo attivo all'interno del consiglio direttivo soprattutto nell'ottica di intensificare e migliorare il rapporto coi soci, un ambito questo sul quale tutto il direttivo (in testa la neo presidente e chi l'ha preceduta) ha concordato debba essere concentrato un grande impegno nella consigliatura che si è appena aperta. «Vogliamo impostare e portare avanti un lavoro di squadra per allargare e migliorare il rapporto con la base» ha detto la neo presidente Petra Mayr.