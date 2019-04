Brutte notizie per chi si sposta fra Nago, Arco e Riva: la chiusura notturna della strada della Maza per Lavori sarà prolungata per altri dieci giorni. Come spiega il comunicato della Provincia «Proseguiranno fino al prossimo 11 aprile i lavori di demolizione della parete rocciosa in corrispondenza della rotatoria prevista nell’ambito del progetto di collegamento stradale fra Passo San Giovanni e località Cretaccio, al km 2,600 della strada statale 240 nel Comune di Arco. L’intervento prevede in particolare la demolizione della parete rocciosa dei tratti a monte e a valle della futura rotatoria prevista dal progetto. Le fasi di lavoro relative alla demolizione della parete, che per ragioni di sicurezza dovranno essere eseguite a strada chiusa al traffico, sono programmate esclusivamente in orario notturno, in modo da limitare i disagi per gli utenti.

La sospensione della circolazione, che interessa il tratto stradale lungo la S.S. 240, diramazione Nago-Arco, tra il km 1,800 e il km 3,760 (tratto compreso tra l’accesso alla discarica della Maza e l’abitato di Bolognano-Vignole) nelle ore notturne dalle 22:00 alle 06:00, sarà prorogata fino a giovedì 11 aprile con esclusione delle notti del sabato e della domenica, quando il tratto stradale sarà regolarmente transitabile. Il traffico sarà deviato attraverso l’abitato di Torbole.

In considerazione della limitazione di carattere permanente istituita sul tratto di S.S. 240 di Loppio e Val di Ledro compreso tra il km 14,090 (rotatoria di Nago) e il km 15,970 (rotatoria di Torbole) nella direzione Nago-Torbole, i veicoli aventi una massa a pieno carico superiore a 18 t, indicata sulla carta di circolazione, e gli autobus, esclusi quelli di linea, provenienti da Rovereto e Mori e diretti verso l’Alto Garda, saranno deviati verso Trento attraverso A22, S.S. 12 o S.P. 90 e quindi indirizzati sulla S.S. 45 bis Gardesana Occidentale».