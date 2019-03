Fiocco azzurro con intervento dell’elicottero del 118 ieri alle 12.30 in un appartamento di via Pascoli. Una signora di 31 anni ha dato alla luce un bel maschietto che aveva fretta di venire al mondo e non ha potuto attendere il trasferimento a Rovereto o a Trento.



Quando il personale di Trentino Emergenza 118 di Arco ha verificato che le doglie erano oramai agli sgoccioli, è stato allertato l’elisoccorso atterrato in un primo tempo al campo della Benacense. A bordo l’ostetrica di turno che a casa del nascituro ha provveduto ad assistere la donna nel momento del parto. Alla fine, dopo quasi due ore, mamma e neonato (che stanno bene) sono stati trasferiti al S. Chiara.