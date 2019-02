Di turisti che alloggiano per una o più notti e poi se ne vanno senza pagare il conto ce ne sono e non pochi. Denunciarli è un dovere e da un po’ di tempo a questa parte sono aumentate considerevolmente anche le possibilità di individuare il malfattore e recuperare il dovuto.



Come dimostra Daniele Zucchelli, titolare dell’Ecohotel Primavera in via Brione, che suo malgrado ha vissuto un’esperienza del genere, conclusasi per fortuna con un «lieto» fine che adesso vuole condividere proprio per dire ai colleghi albergatori di denunciare e non rassegnarsi.



Nell’agosto scorso una turista tedesca di 45 anni si è presentata alla reception dell’albergo assieme ai due suoi figli di 4 e 6 anni chiedendo una camera per due notti. Detto, fatto, lasciando ovviamente i documenti. Al terzo giorno la donna dice che sarebbe andata a prelevare i soldi per pagare il conto (un paio di centinaia di euro), carica figli e bagagli in auto e scompare. Ma i suoi documenti restano lì.



A Daniele Zucchelli, tra l’altro ex poliziotto, non resta altro da fare che sporgere denuncia al vicino commissariato che invia segnalazione, documenti della donna e denuncia al consolato tedesco di Milano il quale a sua volta li «gira» alla cittadina di residenza della «truffatrice».



Sta di fatto che quando mesi dopo la signora si presenta agli uffici competenti per rifare i documenti dei due figli raccontando di averli smarriti, le presentano il conto e soprattutto le dicono che se non avesse saldato il dovuto non c’era possibilità di rifare i documenti, con tutto quello che ne consegue. Al di là dei soldi recuperati, Daniele Zucchelli invita i colleghi a denunciare e segnalare tutto anche a Garda Trentino spa.