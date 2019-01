Da molto tempo non si avvistavano, in spazi pubblici e frequentati da chiunque, siringe monouso come quelle che appaiono nella fotografia.



Ultimamente, invece, le segnalazioni si sono fatte più frequenti, il che deve preoccupare. La foto è stata scattata ieri pomeriggio sulla stradina sterrata che tra gli olivi collega la chiesetta di San Martino, sopra la borgata omonima, con Massone. Una via secondaria, ma comunque frequentata da famiglie, escursionisti e con i bambini della catechesi che ci giocano poco distante.



La segnalazione è presto arrivata in municipio e il sindaco Betta, appena saputo delle siringhe, ha mandato la Polizia locale a rimuoverle proprio per evitare cose peggiori.



Ci sono sicuramene altri modi di liberarsi di una siringa usata, quello di abbandonarla lato strada, per di più vicino ad un luogo frequentato da bambini, è forse la soluzione peggiore.