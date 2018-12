Inizieranno martedì 8 gennaio i lavori di realizzazione di un dissuasore di velocità sulla carreggiata di viale Rovereto, in territorio comunale di Arco, in corrispondenza dell’entrata all’abitato di Caneve, «dove da tempo - fa sapere l’amministrazione comunale di Arco in una annotazione per la stampa - si segnalano situazioni di pericolo causate dalla velocità eccessiva dei veicoli (in spregio del limite dei 50 chilometri all’ora)». Per tutta la durata dei lavori, cioè circa venti giorni lavorativi, la strada sarà chiusa al traffico (con deviazione sulla circonvallazione).

Si realizzerà «un piano rialzato di rallentamento pavimentato con cubetti di porfido della lunghezza complessiva di circa 25 metri, con le due rampe di circa due metri e mezzo della pendenza del 6 per cento. Il marciapiede, sul lato sud ovest della strada - fa sapere l’amministrazione municipale - sarà anch’esso pavimentato in cubetti di porfido, e separato dalla strada per mezzo di barriere di sicurezza per i pedoni. L’attraversamento pedonale esistente (nei pressi della strada di accesso al centro abitato di Caneve) sarà reso più visibile con una striscia pavimentata in cubetti di porfido, mentre all’estremità nord del piano rialzato ne sarà realizzato un secondo, in continuità con il vicoletto pedonale che scende dal paese». Per poter eseguire i lavori in piena sicurezza «si rende necessaria la chiusura totale del traffico, in entrambe le direzioni di marcia, come detto per l’intera durata dei lavori, che (salvo imprevisti) si concluderanno entro la fine di gennaio. Le deviazioni, che saranno segnalate in loco, sono sulla circonvallazione.

Per quanto riguarda le linee del trasporto pubblico, sarà garantito il passaggio per il centro di Arco lungo viale Santoni. La corsa scolastica, presente nel tratto di strada interessato dai lavori, sarà ricollocata in linea con sarà concordato prossimamente con Trentino Trasporti. Il progetto della predisposizione del moderatore di velocità è stata affidata al geometra Paolo Pedrotti dell’ufficio tecnico comunale. I lavori sono stati affidati all’impresa Fratelli Petri di Nave San Rocco. Il costo dell’intervento, tutto compreso, si aggira sui quarantamila euro». E così anche per Caneve il passaggio veicolare verrà rallentato e ne beneficierà la vivibilità e la sicurezza dei residenti.