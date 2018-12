Due agenti della Polizia Locale Alto Garda e Ledro sono rimasti feriti ieri, lunedì 17 dicembre, poco dopo mezzogiorno mentre stavano intervenendo su un altro sinistro stradale e si trovavano a bordo della loro auto di servizio. L’incidente è avvenuto quasi in corrispondenza della rotatoria del Penny Market, tra Riva e Arco. Con i dispositivi di segnalazione accesi (lampeggianti e sirene), gli agenti erano diretti in viale Martiri a Riva e stavano superando una colonna di mezzi fermi all’altezza del distributore di carburanti. Improvvisamente l’autista di un camion, che evidentemente non si è accorto del sorpasso dell’auto e dei dispositivi di segnalazione, ha svoltato a sinistra proprio mentre sopraggiungeva l’Alfa Romeo degli agenti e l’ha colpita sulla parte anteriore destra spingendola sulla parallela pista ciclabile. I due agenti della Polizia Locale, un uomo e una donna, entrambi di 40 anni, hanno riportato un leggero trauma toracico: dopo i controlli al Pronto soccorso di Arco sono stati dimessi.