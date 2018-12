Ladri in azione a Riva del Garda

Accade spesso sotto le feste o nei periodi immediatamente precedenti. I comuni cittadini fuori casa a mercatini o impegnati a fare gli acquisti per Natale e i malviventi che ne approfittano e prendono di mira appartamenti in quel momento incustoditi. È stato così anche domenica scorsa a Riva del Garda, in almeno due circostanze. In via Fornasetta, a Varone, zona peraltro «visitata» ciclicamente dai topi d’appartamento, e in via Montessori al Rione Due Giugno.

In entrambi i casi la tecnica è stata la stessa, praticamente identica a quella usata in molte altre circostanze analoghe in passato. Con un grosso cacciavite o un piede di porco i malviventi hanno forzato una porta-finestra e approfittando dell’assenza dei proprietari hanno potuto setacciare gli appartamenti palmo a palmo alla ricerca di denaro, gioielli o comunque qualsiasi cosa di valore. Alla fine il bottino complessivo è stato di diverse migliaia di euro in ori e gioielli che i rispettivi inquilini custodivano in alcuni cassetti della casa. Dopo il colpo, i ladri se ne sono andati senza farsi vedere da nessuno e nessuno al momento è riuscito a fornire indicazioni utili agli inquirenti che stanno svolgendo le indagini di rito. Il consiglio che ripetono le forze dell’ordine è quello di abbassare completamente le tapparelle quando si esce di casa e lasciare comunque una luce accesa all’interno. Oltre ovviamente a segnalare con tempismo ogni presenza sospetta. Meglio una telefonata in più e magari a vuoto che un furto in più.