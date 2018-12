Brutta sorpresa per il «Comitato di S.Bernardino». Nei giorni scorsi, infatti, sono state rubate alcune casette dei presepi del rione Stranforio che, con molta cura, impegno e dedizione, i volontari stanno preparando in questo periodo, in vista del Natale.

Un furto di poco valore, che però ha logicamente minato l’umore dei volontari e dei censiti che gratuitamente lavorano per rendere ancora più bello e accogliente questo meraviglioso angolo a volte troppo dimenticato di Arco, sicuramente il più caratteristico che la città possa vantare. E che sicuramente merita di essere valorizzato.

«Ci siamo alzati con una bella sorpresa - commentano con un pizzico di sarcasmo i volontari del comitato interpellati sul caso e che preferiscono rimanere anonimi - ci hanno rubato tre casette dai presepi. Sono mesi che i membri del “Comitato S.Bernardino” la sera si ritrovano per creare l’addobbo del rione e dei vandali hanno pensato bene di rovinare alcuni scorci».

Questa, sottolineano, «non è la prima volta che il Rione viene preso di mira dai vandali. Alcuni mesi fa sono state danneggiate alcune auto parcheggiate a Lomego, verso settembre. Abbiamo fatto una riunione e ci avevano promesso che avrebbero installato delle telecamere, soprattutto nei luoghi dove c’è poca illuminazione». Il Rione è dimenticato, proseguono, «cosa serve affinché venga valorizzato dai nostri amministratori. Forse un sindaco o degli assessori di Stranfora?».