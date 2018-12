Lui operativo nella caserma dei vigili del fuoco, lei operativa sull’ambulanza della Croce Rossa, entrambi abituati a stare in prima linea e all’adrenalina. Diciamo che lo spazio per il romanticismo era ridotto, ma lui, Francesco Joppi, caposquadra dei vigili del fuoco di Arco, da vero cavaliere, l’ha risolta a modo suo. Anzi a modo loro.



Quando la ragazza, Elisa Denti, in un momento di pausa, è passata a trovarlo in caserma per bere un caffè, ha avuto una bella sorpresa. Le ha chiesto di sposarlo in un modo un po’ inconsueto, con un enorme striscione appeso all’autoscala della caserma. E lei ha detto sì. Se non è amore questo...