Dai ragazzini che frequentano la scuola tennis del Circolo di Arco è arrivato nei giorni scorsi un simpatico gesto di generosità. Pilotati dalla maestra Sabrina Calvagni, ideatrice e motore della manifestazione, hanno organizzato presso la sede del tennis un mercatino dell’usato... di qualità. Nel senso che tutti i soci sono stati invitati a recapitare presso la sede indumenti sportivi usati poco, anche solo per vezzo o per un banale cambio di taglia. In poche ore quasi tutti i capi, che sono stati venduti a offerta libera, hanno cambiato proprietari e la discreta somma ricavata è stata recapitata, qualche giorno dopo, ai responsabili di Alto Garda Solidale. A ricevere l’insperato dono il presidente Franco Vassallo, la vicepresidente Brigitta Bancher, Giorgio Ulivieri ed alcuni altri membri della lodevole associazione che, in silenzio (com’è proprio delle opere di carità) aiuta tangibilmente decine e decine di famiglie della Busa il cui reddito non sarebbe sufficiente a garantire loro il minimo indispensabile, distribuendo generi di prima necessità. L’occasione è servita a Vassallo e colleghi per illustrare ai giovani tennisti che avevano accompagnato la maestra Sabrina le dinamiche e le finalità dell’associazione benefica. Un bel gesto, non solo perché siamo prossimi al Natale, e soprattutto un modo per meglio integrare la scuola tennis nel tessuto sociale in cui opera.