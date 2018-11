Si è svolta nei giorni scorsi al parco «Nelson Mandela» alle Braile la festa degli alberi, culminata nel tradizionale atto rituale della messa a dimora di una pianta, in questo caso un olivo, protagonista la terza «B» della scuola «Giovanni Segantini». Il pomeriggio è iniziato con un laboratorio ed è proseguito con l’inaugurazione del punto di book crossing, progetto nato dalla collaborazione delle cooperative sociali Arcobaleno, Eliodoro e Girasole, della residenza Casa degli Ulivi e dell’associazione Andromeda. Una festa importante che è nel ricordo di tantissimi, e alla quale hanno preso parte per l’amministrazione comunale l’assessora alle politiche giovanili, ecologia e ambiente Silvia Girelli, il dirigente Stefano Lavarini, la responsabile Viviana Sbaraini, il direttore della biblioteca «Bruno Emmert» Alessandro Demartin, il presidente del consiglio Flavio Tamburini e per le giardinerie comunali Oscar Chistè. Il punto di book crossing è una iniziativa di distribuzione, prestito e scambio gratuiti di libri. In questo caso il luogo fisico è una piccola casetta di legno decorata dai bambini. L’iniziativa è stata realizzata nell’ambito di un piano comunale di gestione dei beni comuni. Il punto di book crossing, a disposizione di tutti liberamente, è stato pensato per i frequentatori del parco urbano «Nelson Mandala».