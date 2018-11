Incidente oggi pomeriggio lungo la strada provinciale di San Giorgio nel tratto rivano che coincide con via Maso Belli (foto Stefano Salvi).



Nello scontro tra una moto e un’automobile, avvenuto nelle adiacenze di un passaggio pedonale accanto allo stabilimento delle «Cartiere del Garda», si è ferito il conducente della moto, un uomo di 57 anni, sbalzato a terra dopo il contatto con un’automobile.



Le sue condizioni non sono gravi, ma è stato comunque trasferito in pronto soccorso ad Arco. I ricostruire cause e dinamiche del sinistro saranno i carabinieri, mentre i vigili del fuoco si sono occupati della pulizia strada e di offrire supporto per la viabilità sulla provinciale, a quell’ora già piuttosto trafficata.