E’ stata installata la turbina eolica intelligente brevettata dalla startup insediata in Progetto Manifattura a Rovereto, recente vincitrice del Forum Investimenti di Ecomondo 2018. Per WindCity, startup insediata in Progetto Manifattura, l’incubatore green di Trentino Sviluppo, sta per concludersi la settimana più intensa dell’anno.

Dopo aver vinto mercoledì 7 novembre il premio del pubblico e degli investitori del Forum Investimenti della fiera Ecomondo di Rimini, la startup festeggia infatti l’installazione, alla Conca d’oro a Torbole, di una turbina eolica intelligente, capace di adattarsi al variare delle condizioni meteo convertendo quindi in corrente elettrica anche le folate di vento irregolari.

Una vera e propria rivoluzione tecnologica: l’equivalente di una barca a vela dotata di un sistema di programmazione così avanzato da permetterle di «ammainare» da sola le vele durante il temporale. La turbina, alta 7 metri, è stata progettata, assemblata e montata da Windcity in collaborazione con la multiutility Alto Garda Servizi, il Comune di Nago Torbole e il Servizio Bacini Montani della Provincia autonoma di Trento.

E se in un primo momento l’energia prodotta verrà utilizzata per alimentare i lampioni sul lungolago, il progetto pilota proseguirà poi con l’immissione della corrente direttamente in rete, grazie ad un accordo di open innovation tra WindCity e importanti player internazionali di settore.