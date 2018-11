Superenalotto fortunato per un giocatore rivano che da martedì sera può far festa dopo aver vinto la tutt’altro che disprezzabile sommetta di 69.621 mila euro. È uno dei due unici «5» realizzati in tutta Italia (l’altro a Palermo) nell’estrazione che non ha fatto registrare «5+1» e nemmeno «6» con la conseguenza che il montepremi complessivo lievita a 61,1 milioni di euro.

La schedina vincente è stata giocata al Blu Bar Caffè di viale Pilati e rappresenta una delle vincite più consistenti in città. In ordine di tempo la precedente vincita più consistente a Riva era stata realizzata l’11 gennaio 2016 alla tabaccheria-ricevitoria Bernardis di viale degli Oleandri con un «5» da 82.224,90 euro.