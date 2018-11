Arco, giornata del riuso

Torna ad Arco la «Giornata del riuso»: nella veranda del Casinò municipale in viale delle Palme domani venerdì 9 novembre dalle 16 alle 18 e sabato 10 novembre dalle 9.30 a mezzogiorno si possono consegnare agli ecovolontari gli oggetti che non si utilizzano più (libri, abiti, dischi, cd, piccoli elettrodomestici, attrezzature sportive, articoli per l’infanzia, giocattoli); sabato 10 novembre dalle 10 alle 12.30 tutti possono scegliere ciò che interessa e ritirarlo. Il materiale dovrà essere, integro, in buono stato e utilizzabile, gli abiti puliti e in ordine e le scarpe appaiate. Non saranno accettati oggetti rotti, sporchi o in cattive condizioni, così come mobili e oggetti ingombranti.

La «Giornata del riuso» è realizzata dall’assessorato all’ecologia e ambiente del Comune di Arco in collaborazione con gli ecovolontari, Ana Arco, Caritas, Circolo Pensionati Oltresarca, Lega Vita Serena, Nu.Vol.A, Comunità di Valle Alto Garda e Ledro, ditta Sogap.

Informazioni: telefono 0464 583509, email ambiente@comune.arco.tn.it