Domenica mattina si sono svolte le commemorazioni ufficiali per il 4 novembre anche a Riva in seno alle quali una delegazione istituzionale, guidata dal vicesindaco Mario Caproni, ha fatto tappa anche a porto San Nicolò per la tradizionale deposizione della corona sulla statua subacquea del Cristo Silente.

Cerimonia che quest’anno si è svolta in modo davvero insolito.

La visibilità ancora vicina alla zero delle acque del Garda dopo il maltempo della scorsa settimana - attorno ai 20 centimetri - non ha permesso al Gruppo Sommozzatori guidati da Graziano Marchi di immergersi sul monumento.

La corona è stata allora deposta sulla boa che in superficie indica il punto esatto dove si trova il Cristo Silente.