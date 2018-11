Un Tirannosauro si aggira per Riva del garda. Ma non è Jurassic Park: è il video promozionale che i ragazzi del Piano Giovani di Zona «PianoB» hanno girato per pubblicizzare il loro evento «Nuove tradizioni» del 17 novembre. Eccolo qui.

Di cosa si tratti lo spiegano loro stessi su Facebook: «E’ appena trascorso un anno con #PianoB intenso, fatto di progetti, workshop ed eventi all’insegna del tema “rapporti fra generazioni”. E’ ora di presentarvi il frutto di queste “fatiche” che è al tempo stesso una nuova prospettiva, il tema 2019 e il concept grafico.

“Nuove tradizioni” sono le nuove trasmissioni, le nuove consegne, i nuovi apprendimenti: il nutriente fondamentale e irrinunciabile di ogni persona, qualunque età essa abbia. Dalle ore 16 potrai conoscere da vicino le associazioni e i progetti che nel 2018 hanno realizzato corsi e attività con i giovani della nostra zona. Camminando per gli spazi del Cantiere 26 potrai informarti presso i loro stand, vedere i loro videoclip e partecipare a piccole attività interattive o dimostrative».

La giornata prevede attività per tutti: bambini, ragazzi e adulti di tutte le età. Saranno inoltre presentate due mostre fotografiche: la prima con gli scatti del contest fotografico sul tema «Nuove Tradizioni», mentre la seconda, presentata da Mnemoteca del Basso Sarca, esporrà alcuni fotogrammi che documentano il progetto «Femminile Plurale».

Fra stand & happening: la console di RockaboutRadio (Associazione Sonà) sarà pronta a trasmettere live la musica delle loro migliori selezioni e a intervistare alcuni protagonisti di Piano B.

poi Laboratorio per bambini di costruzione di acchiappasogni, condotto da Amici della Natura Ledro Inselberg («La tutela ambientale, un testimone da passare tra generazioni»), il gioco “Uguale e Opposto” e “Tim Tam e Tom”, condotto da Mercurio Associazione Culturale, attività a sorpresa e giochi goliardici con «Ritorno al Futuro - Busa Edition»; dimostrazione di stampa serigrafica artigianale e presentazione delle rampette, condotto da Go Fast Creature - Skatepark & School - Riva del Garda (Family Jumps).

Non solo: alla scoperta del Wari, gioco da tavola africano, condotto da Ass. Camaleonte (English 4.0); presentazione libro e mostra fotografica; trailer di #unozombieperamico2 con Compagnia Delle Nuvole

Per chi ha fane ci sarà un piccolo buffet e un trackfood. Poi dalle 20,30 «Under Lights», serata dedicata alla musica e alla poesia del nostro tempo.

Si inizia con un «Poetry Slam» sul tema Nuove Tradizioni; in una sfida in cui poeti/esse recitano i loro versi, gareggiano fra loro e vengono valutati da una giuria composta da cinque elementi estratti a sorte tra il pubblico.

Alle 22 Chris Costa Live: direttamente da Milano, Chris Costa. Famoso per le sue numerose collaborazioni, con la sua voce, i suoi strumenti e svariati loopers ti farà viaggiare in una dimensione spontanea, psichedelica e sperimentale. Alle 23,30 Remo’O Dj Set.