Due persone sono rimaste ferite, per fortuna in maniera non grave, in un incidente avvenuto ieri sera sulla Gardesana Occidentale (foto Stefano Salvi).



L’auto è uscita di strada nella terz’ultima galleria della strada prima dell’abitato di Limone. È successo intorno alle 23. Sul posto, insieme ai sanitari, sono intervenuti i vigili del fuoco di Riva del Garda.



È il secondo incidente nel giro di 10 giorni su quel tratto di strada, e la terza volta, sempre in 10 giorni, che la Gardesana Occidentale viene chiusa al traffico.