Salvato e rimesso a nuovo il busto marmoreo di Eustasio Cappello, situato all'entrata del vecchio ospedale di Riva del Garda attualmente sede staccata del liceo «Andrea Maffei», in procinto di divenire la futura Cittadella dell'Accoglienza. L'opera di restauro, terminata in questi giorni, è stata l'occasione per scoprire anche il nome dell'autore, lo scultore Giovanni Broggio da Milano (1853-1919), attivo tra la fine Ottocento e il primo Novecento e famoso per le tombe al cimitero monumentale di Milano.

Dopo anni dal richiamo all'opinione pubblica (l'associazione culturale Riccardo Pinter esattamente tre anni fa sollevò il problema) in questi giorni la ditta incaricata del restauro integrale, la «Ocra Restauri», ha portato a termine i lavori, riproponendo un Eustasio Cappello nuovo di zecca. Merito va all'Apsp di Riva del Garda e al dirigente Gianfranco Maino, che ha finanziato il restauro, col sostegno comunale. Grazie al restauro è possibile analizzarne i materiali: il busto è un bianco di Carrara, il pezzo centrale un verdello, il basamento un Botticino.