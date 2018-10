Prende il via venerdì prossimo la quarta edizione dell’evento enogastronomico "Garda con Gusto" di Riva del Garda (2-4 Novembre). Le eccellenze del Garda Trentino pronte a dare spettacolo con il contributo di ospiti d’eccezione e di un format rinnovato e a vocazione internazionale. Saranno le giornate del cibo “narrato”. Garda con Gusto è un’importante vetrina per la filiera d’eccellenza che rappresenta l’enogastronomia del territorio, e si appresta al via di una quarta edizione attesissima e dallo spiccato respiro internazionale, non solo per le importanti novità inserite nel format. “Oggi la gastronomia è un elemento indispensabile affinché il cliente porti a casa un’esperienza indelebile del nostro territorio - la riflessione di Marco Benedetti, Presidente di Garda Trentino SpA. - L’idea di Garda con Gusto è partita dalla consapevolezza delle nostre eccellenze, anche nella ristorazione, e dal desiderio di valorizzare i nostri prodotti interpretandoli nella maniera migliore. A fianco della carne salada, il filone del Gusto nel Garda Trentino ha portato tanti alla scoperta di altre eccellenze come l’olio del Garda, il broccolo di Torbole, il pesce di lago ed altre ancora".

"Garda con Gusto - Gourmet Experience" si svolgerà nello scenario del Palavela di Riva del Garda, all’interno del quale i visitatori saranno testimoni privilegiati di una vera e propria esperienza gourmet, Al centro dell’evento spettacoli culinari, degustazioni, incontri, assaggi, eventi, party e shopping goloso, per una vetrina a vocazione locale e internazionale delle eccellenze del territorio: dalla carne salada al pesce di lago e di fiume, dagli ortaggi del Garda Trentino e della Val di Gresta al broccolo di Torbole, dall’olio extravergine trentino ai vini, dai formaggi ai dolci e al caffè, interpretati e “raccontati” da produttori, chef e ristoratori locali (all’opera in spazi dedicati, i “Salotti del Gusto”, dove apprezzare le proposte menu del territorio), insieme a chef stellati internazionali, food blogger, giornalisti enogastronomici e sommelier. “Garda con Gusto è prima di tutto una vetrina delle produzioni tipiche d’eccellenza di tutto il Trentino, non solo del Garda Trentino - ha dichiarato la Direttrice di Garda Trentino SpA, Roberta Maraschin - Questo evento fa parte del nostro progetto Vacanze con Gusto, che conta sulla collaborazione e la sinergia con oltre 100 operatori del territorio, coinvolgendo anche aree attigue come Val di Ledro e Vallagarina. Garda con Gusto offre una ribalta internazionale ai sapori locali anche grazie al racconto dei produttori stessi, e alla valorizzazione da parte degli

chef ospiti e degli operatori. La novità di questa quarta edizione è il riposizionamento qualitativo e l’internazionalizzazione, con un importante restyling di spazi e proposte”.

Una quantità di ospiti di rilievo riempirà di profumi, sapori e proposte le intense giornate della manifestazione. Tra gli “chef guest” dell’evento sono molto attesi dagli appassionati gli show di alcune stelle della cucina di tendenza italiana e internazionale. A cominciare da Moreno Cedroni, due stelle Michelin, del ristorante Madonnina del Pescatore di Senigallia, che interpreterà la carne salada e il pesce di lago e di fiume "a modo suo" con una vera e propria proposta di "sushi al Garda Trentino", fino allo chef trentino Cristian Bertol che insieme all’illusionista Antonio Casanova presenterà in anteprima lo show "Cucina&Magia" raccontato nel libro appena pubblicato da Editoriale Programma, con proposte gourmet e giochi di magia in versione culinaria.

Il format dell’evento si sviluppa in spazi esclusivi all’interno dei quali la “narrazione” del cibo diventa un racconto capace di coinvolgere totalmente. Sono in programma gli Eat Theatre (dove storie di eccellenze territoriali verranno narrate a più voci da chef e addetti ai lavori), gli Show Cooking (spettacoli culinari stellati, all’insegna di inedite sperimentazioni e “contaminazioni” gastronomiche), entrambi con partecipazione a numero limitato (prenotabili anche online), e poi ancora l’appuntamento con i grandi cocktail per aperitivi coreografici e drink post dinner a cura di Mixer - professional cocktail products, la serata glamour dedicata al Party Grande Gatsby (Ospite lo chef Fortunato Sabino, del ristorante Il Gallo Cedrone di Madonna di Campiglio, una stella Michelin, che proporrà uno Show Cooking a base di bollicine Trentodoc Ferrari, tra musica jazz e ambientazioni anni 20), fino a al tradizionale Gusto Shop, un’area dedicata alla selezione del meglio dei prodotti del Garda Trentino, per degustazioni e shopping di qualità (in collaborazione con Agraria Riva del Garda).