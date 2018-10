Un brutto incidente sulla Gardesana è avvenuto poco fa, intorno alle 17 di questo pomeriggio (Foto Stefano Salvi).



Lo schianto, che ha coinvolto tre veicoli (tra cui due auto praticamente distrutte), è avvenuto sulla Gardesana Occidentale, nella seconda galleria in direzione Limone. Siamo circa all’altezza della Casa della Trota, a circa 3 km chilometri da Riva del Garda.



Allo stato si registrano due feriti, mentre le conseguenze dello scontro per le altre persone coinvolte non sarebbero per fortuna gravi.



Peggio è andata alla circolazione sulla Gardesana, bloccata per consentite le manovre di soccorso e la rimozione dei mezzi coinvolti.