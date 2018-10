L’associazione culturale «Riccardo Pinter» ha indetto due borse di studio del valore economico di 1.000 euro l’una intitolate al ricordo del professor Guido Santorum, docente del liceo «Andrea Maffei» di Riva del Garda, studioso di filologia e storia, scomparso il 24 marzo di quattro anni fa e già socio della stessa associazione presieduta da Graziano Riccadonna.

Le borse di studio verranno assegnate ad altrettante tesi di laurea riguardanti i temi culturali di cui si occupa l’associazione rivana, dalla storia all’ambiente, dall’archeologia alla «difesa, tutela e conservazione di ogni bene artistico-ambientale dell’Alto Garda e Ledro e dei territori vicini che venga ritenuto importante per la memoria storica della comunità locale». Le tesi di laurea prese in esame devono essere state discusse entro i quattro anni accademici 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18. La domanda va presentata al liceo «Andrea Maffei» accompagnata dal certificato di laurea entro il prossimo 31 ottobre e il premio verrà assegnato il 31 dicembre 2018. La commissione giudicatrice, scelta dall’associazione «Pinter» in collaborazione con il liceo «Andrea Maffei» e i parenti del professore scomparso, è composta da personalità dell’ambito culturale che per professione, ufficio o ruolo sociale sono espressioni culturali della società.