Sono state sospese domenica sera per riprendere in mattinata a Limone sul Garda, nel Brescisno, le ricerche di un sub polacco di 50 anni che non è più riemerso dalle acque del Lago di Garda in un tratto dove la profondità raggiunge anche i trecento metri.

Pare che il sub inseguisse un record personale e per questo aveva deciso di immergersi.