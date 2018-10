È stata installata il 16 agosto la segnaletica che in località Pasina (cioè sulle vie Fontanella e Pasina, nel tratto della Provinciale 36 delle Grazie tra la rotatoria via Oleandri-via Ballino e l’intersezione con via Venezia) indica il nuovo limite di velocità di 30 km/h (prima era di 40 km/h). Ora, dopo un periodo di «rodaggio», saranno attivati nei prossimi giorni dalla polizia locale controlli programmati della velocità.

I controlli saranno periodici e continuativi. Lo scopo è assicurare, con il rispetto del limite di velocità, un adeguato livello di sicurezza e di vivibilità a quel tratto di strada, anche in linea con le richieste dei residenti, sollecitando inoltre lo spostamento sulla circonvallazione del traffico di solo attraversamento. Inoltre la velocità ridotta garantirà maggiori condizioni di sicurezza ai ciclisti, per i quali vige il divieto di transito sulla circonvallazione. La raccomandazione all’utenza stradale è di osservare scrupolosamente il limite di velocità, così da non incorrere nelle sanzioni di legge.

Il limite di velocità di 30 km all’ora sulla Provinciale 36 delle Grazie (dove i residenti segnalavano un consistente transito di veicoli e di mezzi pesanti) era attesa da tempo, ma era subordinato all’ultimazione da parte della Provincia degli impianti tecnologici della circonvallazione, avvenuta lo scorso agosto, che ha consentito su quella strada di elevare il limite di velocità da 50 a 70 km/h. Da qui l’ordinanza con cui l’amministrazione comunale ha recentemente introdotto una serie di modifiche alla viabilità aventi l’obiettivo di spostare una quota di traffico sulla circonvallazione.

Il limite di 30 km/h ha l’obiettivo di migliorare la sicurezza della circolazione, ridurre il disagio acustico e la sensazione di pericolo per i residenti e indurre lo spostamento del traffico sulla dorsale costituita dalla circonvallazione provinciale, sulla quale è ora consentito transitare - tra la rotatoria di via Monte Oro e l’intersezione a rotatoria con la Sp 37 in località Baltera, e tra la rotatoria in zona fiere e l’intersezione a rotatoria con la Sp 36 in località Pasina - a una velocità di 70 km/h, in coerenza con la velocità di progetto dell’opera (rimangono i 50 km/h tra la rotatoria con la Sp 37 e la rotatoria in zona fiere, in considerazione dei molti accessi, tra cui il Centro di raccolta dei materiali, i vari parcheggi e il polo fieristico).