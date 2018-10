Tragico incidente in campagna a Riva



Un agricoltore è morto schiacciato dal suo trattore mentre stava lavorando nel campo, in località Ceole (foto Stefano Salvi).



L’allarme alla centrale unica del 112 è arrivato poco dopo le 14.30 di oggi pomeriggio: immediati i soccorsi. Sul posto è atterrato l’elicottero con i medici, e sono arrivati anche vigili del fuoco e carabinieri.



Per l’anziano agricoltore, però, non c’è stato nulla da fare: è rimasto schiacciato dal trattore finito ruote all’aria.



Aggiornamenti in seguito.