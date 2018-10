Notte di lavoro quella tra sabato e domenica per i Vigili del Fuoco volontari di Riva del Garda. Attorno alle 2.20 i pompieri rivani sono stati tirati giù dal letto in seguito alla richiesta d’intervento per un incendio in appartamento per vacanze a Malcesine, appartamento peraltro lasciato la mattina di sabato dagli ospiti che avevano terminato la loro vacanza. Nello stabile si trovavano altre due famiglie, i padroni di casa e un’altra coppia di turisti, e sono stati proprio questi ultimi ad accorgersi del fumo che proveniva dalla cucina.



L’incendio è stato causato quasi sicuramente da un corto circuito del frigorifero e le fiamme successivamente hanno attaccato tutto il piano cucina: il calore sviluppatosi nella stanza ha fatto crollare una parte del soffitto anche se per fortuna i travi portanti sono rimasti intatti. I Vigili del Fuoco di Riva (12 uomini con 4 mezzi) sono stati affiancati dai colleghi di Bardolino. In un paio d’ore le operazioni di spegnimento e bonifica erano concluse e le altre due famiglie hanno potuto far ritorno nelle loro abitazioni.