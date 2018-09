Notte movimentata quella tra sabato e domenica per un gruppo di residenti di un condominio di via Francesco di Borbone «buttati» giù dal letto poco dopo la mezzanotte a causa dell’incendio sviluppatosi nella camera da letto dell’appartamento al primo piano dello stabile (composto dai sei appartamenti complessivi). L’allarme è scattato poco dopo la mezzanotte e nel giro di pochi minuti sono giunti sul posto i Vigili del Fuoco volontari di Arco che hanno provveduto a far uscire la quindicina di persone presenti nello stabile e, dopo aver chiamato la Croce Rossa per precauzione, hanno spento le fiamme e arieggiato il locale e l’intero condominio. Il principio d’incendio ha distrutto libri e suppellettili contenute nella camera da letto dell’appartamento al primo piano dove vive un uomo di 40 anni della zona.

La probabile causa è da ricercarsi in un guasto o un malfunzionamento dell’impianto elettrico. Poco prima delle tre di notte gli altri inquilini dello stabile sono potuti rientrare nelle loro abitazioni mentre l’occupante l’appartamento interessato dalle fiamme ha dovuto trascorrere la nottata fuori casa. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Riva del Garda.