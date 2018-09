Una raffica di controlli sulle strade della Busa. La stazione dei carabinieri di Arco e l’aliquota radiomobile (dipendenti dalla compagnia di Riva del Garda) con l’ausilio di due pattuglie della polizia locale dell’Alto Garda e Ledro, sono scese in campo con determinazione per contrastare l’abuso di sostanze alcoliche e il consumo di stupefacenti.

Il servizio è iniziato sabato scorso e si è ripetuto in diverse serate, soprattutto quelle con i locali del divertimento aperti, con posti di controllo e l’utilizzo di etilometri. Il risultato è stato di 5 denunciati per guida in stato di ebbrezza: una donna e quattro uomini, tutti compresi tra i 28 ai 54 anni, con valori da 0,57 a 1,61 grammi di alcol per ogni litro sangue. Cinque le patenti ritirate immediatamente sul posto. Ad uno di questi, un 28enne di Arco, è stata inoltre comminata una sanzione di 334 euro, perché, per sottrarsi al controllo, ha tentato la fuga ma è stato fermato dopo meno di un chilometro. Quattro le contravvenzioni al Codice della strada, in particolare due per uso del cellulare, uno per velocità ed uno per le cinture. Non sono mancate le perquisizioni, nove in tutto, che hanno consentito di ritrovare quasi 10 grammi di stupefacente. Due i giovani segnalati, di cui uno minorenne.

Il servizio ha visto l’impiego di 12 operatori di polizia e 5 mezzi (tra cui anche la stazione mobile della polizia locale). Nel corso del servizio sono stati controllati 32 veicoli e 46 persone.