Questa mattina, verso le 7.30, uno studente di 15 anni è stato centrato da una macchina davanti alla succursale del liceo Maffei, l’ex ospedale di Riva del Garda, mentre in motorino si recava a scuola.



Il conducente della vettura non si è nemmeno fermato per prestare soccorso. Alcuni passanti che hanno assistito alla scena, hanno aiutato il giovane e l’ambulanza del 118 di Arco, intervenuta sul posto, l’ha poi soccorso e poi trasportato all’ospedale per accertamenti.