Fino a domenica a Riva c’è «Viva Mamanera!», il festival di danza, musica, cibo, cultura e tradizioni dell’Africa Occidentale che si svolge al parco Miralago: venerdì dalle 19 alle 23, sabato e domenica dalle 9 alle 23.

Con bar e ristorante etnico e locale, mercatino di prodotti etnici e artigianali, e uno spazio aperto per le associazioni. Ingresso libero.

«Viva Mamanera!» è uno spazio di aggregazione all’insegna della mescolanza delle culture e della gioia dello stare insieme. Il festival propone concerti, laboratori per adulti e bambini, cibo, immagini e parole sul tema dell’accoglienza e della pace tra i popoli.

È un progetto di “Anta Luma - Casa delle arti”, associazione che si occupa della diffusione e della valorizzazione delle culture altre per la costruzione di una società multietnica basata sul principio della fratellanza.

Anta Luma (in malinke “andiamo a casa”) nasce da un gruppo di amici accomunati dall’amore per il continente africano e dal desiderio di fondere esperienze umane diverse.

Organizza corsi, seminari, incontri, interventi nelle scuole, campagne di sensibilizzazione su tematiche inerenti la solidarietà internazionale al fine di trasmettere l’amore per l’arte e la cultura come un bene per la persona e un valore sociale.