Il presidente dell’associazione «Marcia delle carrozzine onlus», il professor Augusto Tamburini, segnala alcuni episodi incresciosi che interesserebbero, suo malgrado, il sodalizio solidaristico altogardesano.

«Per tre, quattro volte nell’ultimo periodo - dice Tamburini - ci hanno segnalato che persone a noi sconosciute si sarebbero presentate a casa di cittadini della zona e non solo, dicendo di essere autorizzati dalla nostra associazione a raccogliere fondi, offerte e comunque denaro per sostenere la onlus. In realtà nulla del genere è mai stato deciso dalla nostra associazione e invitiamo quindi tutti a diffidare da chiunque si presenti a nome della “Marcia delle carrozzine onlus”.

Se qualcuno vuole contribuire può farlo attraverso il conto corrente attivo presso la Rurale Alto Garda e Ledro», unica soluzione reale.