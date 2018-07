E' un ventenne di Riva del Garda la vittima del tragico incidente avvenuto la scorsa notte all'interno della galleria Agnese. Si tratta di Kevin Ventura, che abitava nella frazione di Albola.

Il giovane, che viaggiava assieme ad altri tre amici, era alla guida dell'Alfa 147 che ha causato la carambola. La vettura stava percorrendo la galleria che collega Molina di Ledro a Riva, un tunnel di circa 3,5 chilometri in fondo al quale si trova una curva sinistrorsa. Per cause in corso di accertamento, poco prima dell'uscita dal tunnel l'auto di Kevin ha colpito una Volkswagen, che si è capottata, e ha proseguito la sua corsa. All'imbocco di un secondo tunnel la Alfa ha centrato frontalmente una Peugeot: nella carambola è rimasta coinvolta anche una Fiat 500.

I passeggeri sono riusciti a uscire dall'auto, mentre Kevin Ventura è rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo: il mezzo ha preso fuoco e il giovane è morto carbonizzato. Due dei sei feriti sono gravi ma non in pericolo di vita: si tratta di un ragazzo del 1999 di Riva (D.P. Le sue iniziali) amico della vittima e di un ragazzo di 27 anni di Ledro che viaggiava a bordo della Peugeot.

Sul posto sono stati impegnati circa 60 vigili del fuoco volontari di Riva, Arco e Ledro supportati anche dal corpo permanente di Trento. Un intervento complesso a causa del fumo che ha avvolto la galleria. Sul posto sono intervenute 4 ambulanze e l'elisoccorso che ha trasferito i feriti più gravi al Santa Chiara di Trento. I carabinieri sono al lavoro per fare piena luce su dinamica e cause del terribile schianto.