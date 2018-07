Orti per i pensionati di Arco. Si sono liberati dei posti e il Comune ha deciso di riassegnarli attraverso un bando. Hanno diritto a presentare la domanda i residenti che abbiano compiuto 60 anni alla data di presentazione della domanda, che non abbiamo proprietà, possesso o disponibilità di altri «appezzamenti di terreno coltivabile« nel territorio comunale, che non siano imprenditori agricoli titolari di partita Iva e che siano in grado di coltivare personalmente l’orto. Per ciascun nucleo familiare è possibile presentare una sola domanda di concessione. Si era esaurita la graduatoria a suo tempo stilata e perciò l’amministrazione municipale ha deciso di indire questo nuovo bando.

Per le domande c’è un modello prestampato reperibile al Servizio politiche sociali (primo piano del municipio) e all’Ufficio relazioni per il pubblico (piano terra), e sul sito internet comune.arco.tn.it, seguendo il percorso «Albo pretorio», «Bandi e concorsi», «Bandi di gara e contratti», dove è disponibile anche il bando completo con tutte le informazioni necessarie. Scadenza per le domande, alle 12 del 24 luglio. Serve una marca da bollo da 16 euro.