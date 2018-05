Scoperto dai carabinieri a rubare una bicicletta, si è rivelato un latitante internazionale, condannato in Serbia nel 2007 per possesso di armi da guerra. Si tratta di Goran Pavlovic, 50 anni, serbo, che i militari di Riva del Garda hanno bloccato mentre rubava una bici da circa 4.000 euro durante il Bike Festival. Il ladro si era vestito di tutto punto da ciclista, sperando evidentamente di riuscire a non dare nell'occhio tra migliaia di ciclisti.

L'uomo è stato individuato sabato e aveva con sè vari arnesi da scasso, che gli sono stati sequestrati. È stato condannato per direttissima a due anni di carcere senza sospensione della pena dal tribunale di Rovereto. Condotto nel penitenziario di Gardolo di Trento, è a disposizione delle autorità serbe per il rimpatrio.