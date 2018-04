Il progetto dovrebbe concretizzarsi il prossimo anno quando l’amministrazione comunale avrà a bilancio le risorse necessarie per poter dar vita ad un intervento in grado di migliorare sostanzialmente la vita e l’attività delle società sportive che gravitano sull’area del Pomerio ad Arco.

Stiamo parlando dell’«Us Arco 1895», dell’«Atletica Alto Garda», del «Circolo Tennis Arco» e della sua vitalissima “costola” dello squash, impegnata con clamorosi risultati a livello nazionale.

In occasione del rinnovo della pista di atletica, lavori già ammessi a contributo dalla Provincia, il tennis potrà avere il tanto agognato (e necessario) quinto campo in green set nell’appezzamento ora occupato dall’area di riscaldamento del calcio, area che verrà spostata lungo l’asta del Sarca tra il terreno in sintetico e quello in erba.

Per lo squash, invece, verranno realizzati due campi sopraelevando l’attuale club house del circolo tennis. Due campi, e quindi la possibilità di poter potenziare l’attività promozionale e soprattutto poter organizzare tornei e partecipare all’attività federale senza che i giocatori di punta del movimento locale siano costretti ad emigrare alla «Pegaso» di Cornedo, nel vicentino, per poter essere tesserati.

Quest’ultima incongruenza, oltre che i loro successi a ripetizione, sono serviti probabilmente a rendere meno procrastinabile un progetto che il presidente del circolo Piero Parisi portava avanti da tempo, in sintonia con i responsabili delle altre realtà sportive e dell’assessore allo sport Marialuisa Tavernini.

Una ipotesi appena sussurrata durante la recente assemblea dei soci del tennis cittadino e nuovamente accennata l’altro pomeriggio dallo stesso Parisi nel corso della premiazione dei campioni italiani arcensi.

È stata l’assessore competente Marialuisa Tavernini a rompere gli indugi.

«Se non succederanno fatti imprevisti nel 2019 l’amministrazione comunale potrà intervenire in quest’area andando ad accontentare le esigenze delle società sportive che qui svolgono la loro attività. Io stessa - ha continuato - ho mantenuto stretti contatti con i vari presidenti in maniera di arrivare a delle soluzioni efficaci e condivise».

Una promessa che ha arricchito la coppa poi consegnata a Federica Rodella, campionessa italiana individuale di Prima categoria e punto di forza della squadra che ha rivinto il tricolore alla quale hanno dato il loro contributo anche Francesco Galas e Giulio Angelini.

Una bella “vittoria” anche per il tennis che potrà dare maggiore respiro alla scuola e all’attività sociale e promozionale, oltre che razionalizzare la distribuzione dei servizi ospitati nella club house.