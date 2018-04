La statua di Walter von der Vogelweide ha fatto da testimone della partenza della seconda tappa della 500 Miglia Touring partita da Bolzano verso Riva del Garda. Ieri le 118 vetture partecipanti avevano preso il via da Piazza Vittoria a Brescia e dopo la tappa a Gardaland erano risalite lungo il Garda, per poi spostarsi a Rovereto e quindi viaggiare lungo la valle dell’Adige sino a Bolzano. Domani ultima tappa con passaggi in Valle di Ledro, Valle del Chiese, lago d’Idro e Franciacorta, con rientro a Brescia.

Al via della 500 Miglia Touring di Patron Giovanni Riva vi sono 115 equipaggi di Italia, Olanda, Germania, Svizzera, Francia, Belgio, uno misto Irlanda-Germania e uno spagnolo i cui piloti hanno però origini argentine. Le auto che taglieranno il nastro della XX edizione saranno una Mercedes 170 V Cabrio del 1938 e una Lincoln Continental Convertibile del 1948. Via via tutte le altre vetture fino a una nuovissima e fiammante Ferrari 488 Gtb immatricolata da pochi mesi.