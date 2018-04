Brutto incidente che ha coinvolto una bambina di 12 anni, oggi pomeriggio, a Riva del Garda.



La ragazzina era a bordo dello scooter guidato dal papà, che stava superando la fila di macchine in coda al semaforo. Non si è però accorto che un’auto stava per svoltare a sinistra, verso un parcheggio.



Nell’impatto con una Toyota Rav4, la gamba della ragazzina è rimasta incastrata con una gamba tra la ruota posteriore e il parafango dell’auto.



È stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per liberare la piccola, che è stata poi trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Arco.



L’incidente non ha avuto, per fortuna, gravi conseguenze (anche se per precauzione era atterrato anche l’elicottero).