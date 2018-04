A ballare con le stelle questa volta sono state le colonne della scuola di danza africana che ha la propria sede ad Arco.

Sabato sera, proprio in apertura di puntata, rigorosamente in diretta e con la massima segretezza concessa da un evento televisivo, la prova a sorpresa escogitata dai produttori di «Ballando con le stelle» - show da 4 milioni di telespettatori, condotto da Milly Carlucci - ha direttamente coinvolto gli artisti trentini della scuola di danza di Samba Foula Sagna, ballerino professionista ed insegnante di Arco, che tiene i suoi corsi a Riva, Rovereto e Trento, e d è noto anche per progetti interculturali in scuole materne, elementari, medie e superiori in tutto il Trentino.

Scuola e associazione collaborano da anni, in zona, con «Mercurio».

Con Samba anche la rivana Monica Morghen, Solo Dieudhou e i musicisti Papa Yama Camara e Lancei Dioubate.

Un bel gruppo in trasferta romana con appena qualche giorno di preavviso. La formula della fortunata trasmissione di Raiuno, infatti, nella puntata di sabato ha inserito una prova a sorpresa peri vip in gara. Così i vari Giovanni Ciacci, Nathalie Guetta, Gessica Bocci, Akash Kumar, Amedeo Minghi, Francisco Porcella, Giaro Giarratana e Massimo Morra (attori, modelli, cantautori oltre alla giovane sfregiata dal compagno con l’acido) subito dopo la sigla iniziale si sono ritrovati di fronte Samba, Monica e gli altri e le loro danze ritmate dal grande continente africano. Con l’obbligo improvvisare, imitandoli e seguendone le coreografie sotto gli occhi della consueta giuria della trasmissione.

Così i ballerini trentini sono diventati i veri protagonisti della prima mezz’ora di «Ballando con le stelle», complici i tempi televisivi per i giudizi e anche la pausa pubblicitaria.

Il tutto preparato all’ultimo e, appunto, in grande segretezza. La comitiva trentina è stata contattata mercoledì e venerdì sera, a notte fonda, ha potuto provare dopo che i vip avevano lasciato il Teatro delle Vittorie. Allo stesso modo sabato sera sono stati “richiusi” in un camerino perché nessuno dei vip li vedesse anzitempo, e poi spediti direttamente in scena, in diretta, davanti alle telecamere della Rai.

«La redazione ci ha chiamati mercoledì - racconta Monica Morghen - avevano visto il video del casting del nostro pezzo per “duo” e quello di un “assolo” di Samba e lo hanno ritenuto ideale per una prova di difficoltà crescente per i vip in gara. È stato molto divertente e coinvolgente e i vip hanno partecipato con piacere a questa prova inaspettata.

Abbiamo ricevuto dei bei complimenti da parte di Milly Carlucci per la danza e di Paolo Belli per le capacità ritmiche dei musicisti senegalesi-guineani venuti con noi».