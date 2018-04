Una marcia per far capire le difficoltà, e per denunciare le ancora troppe barriere architettoniche.

Questo è la marcia delle carrozzine, organizzata dall’omonima associazione, per venerdì 20 aprile, a partire dalle ore 9 in piazza della Costituzione a Riva.

L’evento è di quelli che vogliono unire divertimento a riflessione: la marcia servirà per portare a conoscenza dell’ opinione pubblica la presenza di barriere architettoniche in alcuni edifici pubblici della cittadina rivierasca che accoglie ogni anno centinaia di migliaia di turisti provenienti da tutta Europa.

I partecipanti raggiungeranno in corteo e pacificamente, muniti di cartelli, fischietti, pentole e campanelli in primo luogo l'ex sede del Giudice di Pace in Viale Scaligero, inaccessibile alle carrozzine nonostante la piattaforma elevatrice presente. Poi, di lì, il palazzo S. Francesco, sede dell’ Agenzia delle entrate ed ex Pretura, dove un montacarichi obsoleto e spesso non funzionante dovrebbe portare chi ha bisogno all’ufficio ubicato al secondo piano.

Terza tappa sarà la sede dell’ Inps in Viale Pernici, dove da qualche anno c’ è una piattaforma elevatrice guasta e decisamente poco funzionale.

Una delegazione composta da componenti dell’associazione chiederà quindi un incontro con il Primo cittadino rivano per capire cosa l’ amministrazione intenda fare per venire incontro ai problemi di tanti cittadini con difficoltà motoria.

La manifestazione sarà chiusa da un momento conviviale sotto i portici del Comune.

Naturalmente ognuno è invitato a partecipare, purché «sposi» la causa: che sia in carrozzina o a piedi, la presenza massiccia aiuterà a portare in primo piano una problematica che ancora causa grandi disagi a parte della popolazione. Che chiede risposte, dopo anni d’attesa.